ترمب يلغي تجمعات انتخابية في ولايتين ويستبدلها بفعاليات عبر الهاتف

وقالت اللجنة إن ترمب سيعقد نحو 20 تجمعاً هاتفياً لدعم مرشحي الحزب في عدد من الولايات، بينها ونيويورك وبنسلفانيا وميشيغان، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الناخبين قبل موعد الاقتراع، في وقت يواجه فيه الجمهوريون منافسة متصاعدة من الديمقراطيين، على خلفية استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات الحرب في .وفي سياق متصل، يواجه الجمهوريون منافسة متقاربة في سباق بولاية ساوث كارولاينا، إذ أظهر استطلاع نقلته « نيوز» تعادل السيناتورة دارلين غراهام ومنافستها الديمقراطية آني أندروز عند نحو 48% لكل منهما، رغم تصنيف السباق سابقاً بأنه يميل لمصلحة الجمهوريين.