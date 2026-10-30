سوريا.. حريق في مطار دمشق الدولي



أعلنت السوري، الجمعة، إخماد حريق اندلع على سطح الصالة الثانية قيد الإنشاء في ، مؤكدة عدم تأثر حركة الملاحة الجوية أو الرحلات بالحادث.



وذكرت الهيئة أن فرق الإطفاء والإسعاف تمكنت من السيطرة على الحادث بوقت قياسي، فيما أظهرت المعطيات الأولية أن سببه خلل فني عرضي خلال أعمال عزل سطح المبنى.



ووجّه رئيس الهيئة عمر الحصري بفتح تحقيق فني وإداري لتحديد ملابسات الحريق، مشيرة إلى أن الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية، وأن العمليات التشغيلية في المطار مستمرة بصورة طبيعية.