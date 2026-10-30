فرنسا تعيد فرض حظر التجول الليلي في منطقتين وسط باريس

وذكرت صحيفة "لو باريزيان"، أن مديرية شرطة قررت فرض الحظر في ومحيط شاتليه – ليه هال، من الساعة 11 ليلاً حتى السادسة صباحاً، ليلتي 31 تشرين الأول والأول من تشرين الثاني، مع استثناء السكان والعاملين وموظفي ممن تستدعي ظروفهم الوجود في المناطق المشمولة.ويأتي القرار بعد رفع إجراءات مماثلة خلال الأيام الماضية، وسط مخاوف أمنية من تجدد الاضطرابات في العاصمة الفرنسية، بالتزامن مع التحركات الاحتجاجية المرتقبة.