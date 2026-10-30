ترامب: المحادثات جارية مع إيران والحرب معها ليست تقليدية

أكد الرئيس الأمريكي ، اليوم الجمعة، أن هناك محادثات جارية مع ، لافتا إلى أن الحرب معها ليست تقليدية.



وقال ، في تصريحات صحفية، إن "هناك محادثات مع "، مؤكداً أن "الإيرانيين يريدون التفاوض ويواصلون الحديث". وأضاف، أن "إيران لا تدفع رواتب جنودها وأفراد الشرطة، وتواجه مشكلات كبيرة، ولدينا الوقت الكافي"، مشيراً إلى أن "الحرب مع إيران ليست حرباً تقليدية وقد دخلت شهرها السابع". وأوضح أن " تنفق مبالغ قليلة نسبياً في الحرب، وأنها عوّضت ما أنفقته بأكثر من عشرة أضعاف من عائدات فنزويلا". وتابع ترامب أن "بلاده أنفقت مبالغ كبيرة للقضاء على البرنامج النووي الإيراني"، مؤكداً أنها "نجحت في ذلك".