8 وفيات و4 مفقودين وعمليات الإنقاذ مستمرة في سوريا جراء الفيضانات

وقال الصالح في تصريحات لوكالة " "، إن الفرق الميدانية نفذت حتى صباح اليوم أكثر من 550 استجابة ميدانية في عشر محافظات، هي: حلب، والرقة، ودير ، والحسكة، وحماة، وإدلب، وحمص، واللاذقية، وطرطوس، ودرعا، في ظل أوضاع مناخية صعبة وتدفق غير مسبوق للسيول.وأوضح الوزير أن السيول أودت بحياة 7 مدنيين غرقا، بينهم 5 أطفال، إضافة إلى وفاة رجل في حادث مروري نتيجة الفيضانات، مشيراً إلى أن الفرق تمكنت من إنقاذ 60 مدنيا بعدما حاصرت السيول مركباتهم، فيما لا يزال 4 أشخاص في عداد المفقودين، وتتواصل عمليات البحث المكثفة للعثور عليهم.وفي سياق الاستجابة الإنسانية، أكد الصالح أن الفرق نفّذت عمليات إخلاء آمنة لمدرستين تضمان أكثر من 350 طالبا، كما نسقت إخلاء 375 عائلة من مخيمات في ، واستجابت لنداءات الاستغاثة في 7 مخيمات بمناطق ريف حلب وإدلب.ولفت وزير الطوارئ إلى أن الفرق نفذت عمليات واسعة لشفط وتصريف المياه المتجمعة في الأحياء السكنية والمنازل والمرافق العامة، شملت نحو 250 منزلا ومرفقا عاما، كما سحبت أكثر من 150 مركبة عالقة وسط السيول، وعملت على تصريف المياه لأكثر من 100 موقع على الطرق الرئيسية.