البنتاغون يكشف عن حجم أضرار القواعد بالشرق الأوسط

وأظهر تحقيق لصحيفة "وول " أن التقديرات الداخلية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تشير إلى أن أضرار القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط جراء الهجمات الإيرانية تبلغ 5 مليارات دولار كحد أدنى وقد تصل إلى 15 مليار دولار، فيما بلغت التكلفة الإجمالية للحرب الأمريكية على أكثر من 52 مليار دولار.وبين التحقيق أن 274 منشأة ومبنى تضررت في 24 موقعا عسكريا عبر سبع دول في المنطقة، بينما بلغت التكلفة التشغيلية المباشرة للحرب 47.1 مليار دولار، تشمل نحو 29 مليار دولار لتعويض الذخائر المستهلكة، و6.1 مليار دولار للمعدات والطائرات المتضررة، و11.9 مليار دولار للدعم اللوجستي والعمليات.وبإضافة أضرار القواعد إلى التكلفة التشغيلية، ترتفع الكلفة الإجمالية إلى ما بين 52 و62 مليار دولار كحد أدنى، مع تكلفة إضافية تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار شهرياً في حال استمرار القتال.وبحسب قاعدة بيانات البنتاغون، قتل 23 عسكريا أمريكيا منذ اندلاع الحرب، من بينهم 11 في عمليات قتالية و12 في حوادث غير قتالية، فيما أصيب 865 عسكريا بنيران معادية، بينهم عدد كبير أصيب إصابات دماغية رضية نتيجة موجات الانفجار في الضربات على القواعد الأمريكية.