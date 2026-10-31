فرنسا تستعد ليوم مضطرب.. وأقنعة الهالوين تثير القلق

وتعتزم السلطات نشر 70 ألف عنصر من الشرطة وقوات الأمن، فيما تعهد برد حازم على اعمال الشغب، بعد أسبوعين من مواجهات ألحقت أضراراً بمتاجر ومبانٍ عامة.مخاوف من تجمعات المساءوصف نونيز يوم 31 تشرين الأول بأنه ينطوي على خطر مرتفع جداً على النظام العام، مشيراً إلى دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم تجمعات عنيفة.ويتركز جانب من القلق الأمني على ساعات المساء، بعد انتهاء المظاهرات الرئيسية، مع احتمال استغلال أجواء الهالوين للتخفي.وأكد الوزير أن القانون يتيح تقييد تغطية الوجه عند وجود تهديد للنظام العام.وتشمل المطالب تحسين أوضاع المدارس ومعالجة اكتظاظ الفصول والاعتراض على نظام الجامعي، بينما تركز النقابات ومجموعات أخرى على الأجور وأسعار الوقود.وتزامن اتساع الاحتجاجات مع مناقشات موازنة 2027، في وقت تواجه الحكومة ضغوطاً لخفض الإنفاق وكبح الدين العام.وبحسب تقديرات التجارة التي نقلتها "رويترز"، تجاوزت خسائر تجار التجزئة مليار يورو، فيما ترفع تقديرات أخرى الكلفة إلى نحو الضعف عند إضافة الأضرار غير المؤمن عليها والإيرادات المفقودة.وعمدت متاجر إلى تحصين واجهاتها بالألواح والحواجز، خشية تكرار الاعتداءات التي طالت منافذ تجارية خلال الاضطرابات السابقة.وتمضي الحكومة في يتيح تحميل المتورطين في الشغب تعويضات تصل إلى 10 آلاف يورو عن أضرار يرتكبونها أو ترتكبها مجموعات يُعدّون منتمين إليها.وتحذر جماعات حقوقية ومحامون من أن توسيع المسؤولية بهذه الصورة قد يمس الحق في الاحتجاج السلمي، مع استمرار الجدل بشأن كيفية محاسبة مرتكبي العنف وحماية حرية التظاهر.