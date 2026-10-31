إدارة ترامب تعتزم ترحيل أكثر من 150 مهاجرا

وقال شون فانديفير، رئيس منظمة "أفغان إيفاك"، إن عددا ممن يواجهون الترحيل فروا من بعد استيلاء على السلطة في عام 2021 وانسحاب القوات الأمريكية.وأضاف فانديفير أن بعض الذين يواجهون الترحيل هم "إخوة وأبناء رجال خدموا إلى جانب القوات الأمريكية، وهي عائلات لدى بالفعل كل الأسباب لاستهدافها".وذكرت صحيفة " تايمز" أنه من المتوقع ترحيل أكثر من 150 مهاجرا أفغانيا، في واحدة من أكبر عمليات الترحيل الفردية للأفغان. وأفادت الصحيفة بأن الإدارة احتجزت عشرات المهاجرين الأفغان في لويزيانا وتخطط لترحيلهم، مشيرة إلى أن الرحلة الجوية الأولى من المتوقع أن تقلع قريباً، ربما يوم الاثنين.وقال مسؤول أمريكي إن عمليات الترحيل ستتم عبر باكستان، إذ لا تستطيع ترتيب عمليات ترحيل إلى أفغانستان مباشرة لعدم وجود علاقات دبلوماسية مع طالبان.ويقول إن حملته الصارمة ضد الهجرة وعمليات الترحيل تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي.ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن هذه الإجراءات الصارمة تنتهك الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير، وخلقت بيئة غير آمنة للأقليات التي عبرت عن قلقها بشأن التنميط العنصري.وقالت إنها لن تؤكد عمليات الترحيل المستقبلية، مشيرة إلى أسباب تتعلق بأمن العمليات.وحث فانديفير على إقرار تشريع يمنح الأفغان في وضع الحماية المؤقتة لحمايتهم من الترحيل.وكانت باكستان قد طردت أكثر من مليوني مواطن أفغاني إلى أفغانستان منذ عام 2023.