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إدارة ترامب تعتزم ترحيل أكثر من 150 مهاجرا
دوليات
2026-10-31 | 03:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
99 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أعلنت منظمة "أفغان إيفاك" وتحالف من المحاربين القدامى وجماعات المناصرة، أن
إدارة الرئيس دونالد ترامب
تعتزم ترحيل بعض المهاجرين الأفغان إلى
أفغانستان
، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي.
وقال شون فانديفير، رئيس منظمة "أفغان إيفاك"، إن عددا ممن يواجهون الترحيل فروا من
أفغانستان
بعد استيلاء
حركة طالبان
على السلطة في عام 2021 وانسحاب القوات الأمريكية.
وأضاف فانديفير أن بعض الذين يواجهون الترحيل هم "إخوة وأبناء رجال خدموا إلى جانب القوات الأمريكية، وهي عائلات لدى
طالبان
بالفعل كل الأسباب لاستهدافها".
وذكرت صحيفة "
نيويورك
تايمز" أنه من المتوقع ترحيل أكثر من 150 مهاجرا أفغانيا، في واحدة من أكبر عمليات الترحيل الفردية للأفغان. وأفادت الصحيفة بأن الإدارة احتجزت عشرات المهاجرين الأفغان في لويزيانا وتخطط لترحيلهم، مشيرة إلى أن الرحلة الجوية الأولى من المتوقع أن تقلع قريباً، ربما يوم الاثنين.
وقال مسؤول أمريكي إن عمليات الترحيل ستتم عبر باكستان، إذ لا تستطيع
واشنطن
ترتيب عمليات ترحيل إلى أفغانستان مباشرة لعدم وجود علاقات دبلوماسية مع طالبان.
ويقول
ترامب
إن حملته الصارمة ضد الهجرة وعمليات الترحيل تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي.
ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن هذه الإجراءات الصارمة تنتهك الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير، وخلقت بيئة غير آمنة للأقليات التي عبرت عن قلقها بشأن التنميط العنصري.
وقالت
وزارة الأمن الداخلي
إنها لن تؤكد عمليات الترحيل المستقبلية، مشيرة إلى أسباب تتعلق بأمن العمليات.
وحث فانديفير
الكونغرس
على إقرار تشريع يمنح الأفغان
المقيمين
في
الولايات المتحدة
وضع الحماية المؤقتة لحمايتهم من الترحيل.
وكانت باكستان قد طردت أكثر من مليوني مواطن أفغاني إلى أفغانستان منذ عام 2023.
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