واشنطن تدرس نقل القواعد العسكرية إلى مناطق أبعد عن متناول إيران

وذكرت الصحيفة، في تحقيق لها، أن "274 مبنى في 24 منشأة عسكرية ظهرت عليها آثار أضرار جراء الاستهدافات الإيرانية خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب"، لافتاً الى أن "تكاليف الحرب مع بلغت نحو 47.1 مليار دولار، باستثناء الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية الأميركية، والتي تُقدّر بنحو 5 مليارات دولار.وأضافت أن "الضربات التي وقعت في شهر تموز الماضي مثلت تحولاً مقلقاً في التكتيكات الإيرانية، وكشفت عن تحسن قدرات على تنفيذ الهجمات واستهداف المواقع بدقة أكبر".وأشار التحقيق إلى أن "إحدى الهجمات الإيرانية أدت إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين، في واحدة من أكثر الليالي دموية للقوات الأميركية خلال الحرب".وفي ، أوضحت الصحيفة أن "الصواريخ الإيرانية التي استهدفت قاعدة السلطي الجوية في تموز الماضي ألحقت أضراراً بنحو 19 مبنى مخصصاً لإيواء الجنود، ضمن تداعيات الهجمات على المنشآت العسكرية الأميركية في المنطقة"، مبينة أن "البنتاغون يدرس نقل القواعد العسكرية إلى مناطق أبعد عن متناول إيران والانسحاب من منشآته في والسعودية".