تفاؤل حذر بشأن مفاوضات واشنطن وطهران

وبحسب موقع "العربي الجديد"، شهدت الاتصالات تقدما ملحوظا مع استمرار التواصل مع ، وسط أنباء عن احتمال استكمال المباحثات في . في المقابل، نفى مصدر إيراني مطلع صحة الأنباء بشأن توجه وفد أمريكي إلى ، فيما أكدت مصادر لقناة "العربية" أن الزيارة مرهونة بتحقيق تقدم ملموس والاتفاق على خارطة طريق واضحة.وتتمحور الخلافات بين الجانبين حول الملف النووي، إذ تطالب بتنازلات إيرانية تشمل الوصول إلى المنشآت النووية، بينما تشترط رفع الحصار البحري والإفراج عن أموالها المجمدة والسماح بتصدير نفطها، وسط تباين داخل بشأن مواصلة التفاوض أو تصعيد الضغوط.