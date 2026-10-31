سيدمر الاقمار الاصطناعية.. تحذير أمريكي من "يوم القيامة"

وأشار التقرير إلى أن السلاح المحتمل قد يشكل انتهاكا لمعاهدة الخارجي لعام 1967 التي تحظر وضع الأسلحة النووية في المدار، محذراً من أن تفجير سلاح نووي في الفضاء قد يؤدي إلى نبضات كهرومغناطيسية قوية وأحزمة إشعاعية تستمر لسنوات، ما قد يتسبب بتعطيل الأقمار الاصطناعية وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية الرقمية والخدمات الحيوية حول العالم.وفي السياق، حذر مسؤولون عسكريون بريطانيون من تزايد التهديدات الروسية في الفضاء، مشيرين إلى اقتراب أقمار اصطناعية روسية بصورة خطيرة من أقمار أميركية، فضلا عن مخاطر استهداف أنظمة الملاحة والاتصالات، مؤكدين أن الاعتماد العالمي المتزايد على التكنولوجيا الفضائية يجعل الاقتصادات والخدمات المدنية أكثر عرضة لأي هجوم محتمل.