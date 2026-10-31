اسرائيل تجدد قصف جنوب لبنان وتحليق مكثف فوق الضاحية وصور

وذكرت وسائل اعلامية، أن "غارة استهدفت بلدة كفرتبنيت، وأخرى استهدفت منزلا في بلدة برعشيت، وغارة ثالثة استهدفت منطقة وادي السلوقي، تزامنت مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة وادي الحجير ومحيط بلدة شقرا".كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت محيط بلدة القصير، وتعرضت بلدة بيت ليف لقصف مدفعي إسرائيلي.وسجل تحليق للطائرات الاستطلاعية الإسرائيلية على علو منخفض فوق أجواء مدينة صور والبلدات المحيطة بها وصولا إلى ضفتي ومنطقة القاسمية، إضافة إلى تحليق مماثل فوق أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.وتداولت مشاهد توثيق تحليق طائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء بلدة سلم.وفي قضاء النبطية، شنت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة استهدفت منطقة دوار كفرتبنيت، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة حداثا.وتداولت مشاهد توثيق تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية على علو منخفض فوق أجواء .