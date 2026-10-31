إيران: نحن من سيحدد نهاية أي حرب جديدة

وقال عبد اللهي في تصريحات صحفية: إن " وإسرائيل ستواجهان رداً يفوق التصور، ونحن من سيحدد نهاية أي حرب جديدة".وأضاف "سنرد على أي اعتداء بقوة هائلة لا حدود جغرافية لها ولدينا مخزون جديد من أهداف العدو وأصوله".