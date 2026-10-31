واشنطن: أمن هرمز وباب المندب ضرورة لاستقرار التجارة العالمية

وقال روبيو، في ختام اجتماع مجموعة العشرين، "من الضروري ضمان بقاء طرق التجارة في مضيقي هرمز وباب المندب آمنة ومفتوحة أمام حركة الملاحة الدولية".وأضاف روبيو أن "تعزيز وتوسيع سلاسل إمداد المعادن الحيوية يمثل أولوية لحماية المستقبل الاقتصادي، وضمان استقرار الإمدادات ودعم النمو العالمي".