ما بعد انتخابات أمريكا.. هل يفتح ترامب جبهة الحرب مجدداً ضد إيران؟

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي أن تراجع نتائج الجمهوريين قد يدفع إلى اتخاذ قرار بتصعيد عسكري واسع ضد ، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن حذرت حلفاءها في من احتمال تنفيذ ضربات قصيرة ومكثفة، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.في المقابل، تضغط دول خليجية لاحتواء التصعيد خشية تعرض أراضيها ومنشآتها الحيوية لرد إيراني، وسط تحذيرات من استهداف منشآت النفط والغاز في المنطقة، واحتمال اتساع المواجهة لتشمل وجبهات أخرى، بينها .