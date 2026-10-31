واشنطن: ترامب لم يتخذ قرارا بشأن تنفيذ عمل عسكري ضد إيران

وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي أثناء انعقاد قمة مجموعة العشرين في مدينة أتلانتا بولاية : "بإمكاننا تحقيق الأهداف العسكرية إذا سعينا إلى ذلك. لم يتخذ (ترامب) قرارا بعد. ليس لدي أي إعلان بهذا الشأن اليوم، ولا نتعامل باستخفاف مع أي من ذلك".وأضاف أنه لا يعلم ما إذا كان هناك إطار زمني محدد للمحادثات التي تقودها ، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى تسوية دبلوماسية.وأضاف أن منفتحة على الحل الدبلوماسي للحرب مع ، في وقت تتزايد فيه المخاوف من احتمال اندلاع جولة جديدة من المواجهات بين البلدين عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية لعام 2026.وجاءت هذه التطورات قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي الأميركية لعام 2026، وفي ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط، ما يعزز المخاوف من دخول العلاقات الأميركية الإيرانية مرحلة جديدة من التصعيد بعد الانتخابات.