طهران تتحدث عن "تغيير لهجة الأمريكيين" في رسالة فانس

اعتبر أمين الإيراني، السبت، أن هناك تغييرا بلهجة الأمريكيين في رسالة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

وقال ، "لم نتخذ أي قرار جديد بشأن تغيير العقيدة النووية على المستوى الرسمي والحكومي".

وأضاف "اطلعت على رسالة نائب الرئيس الأمريكي ولم أرد عليها بعد ولهجتهم تغيرت تماما"، مردفا "تغيير لهجة الأمريكيين الذي لمسناه في رسالة فانس علامة جيدة".

ولفت الى أن "هناك مقترحا أمريكيا أفضل تبدي فيه استعدادها لقبول شروطنا السبعة التي تختلف عن بنود مذكرة التفاهم"، مضيفا "ننتظر الرد الأمريكي على جوابنا ولن يفتح قبل تنفيذ شروطنا".



وبعث نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، قبل أيام، رسالة الى أمين الإيراني محسن رضائي بتوجيه من .



