الكشف عن طبيعة أضرار القواعد الأمريكية بسبب الحرب الأخيرة

وذكرت الوكالة نقلا عن تحليل لبيانات الأقمار الصناعية وأربعة مسؤولين في المنطقة: "حتى أواخر أغسطس، أسفرت أكثر من 115 ضربة شنتها أو جماعات مدعومة منها باستخدام طائرات مسيرة أو صواريخ عن إلحاق أضرار أو تدمير 26 قاعدة عسكرية ومنشأة أخرى تضم معدات أمريكية".

ووفقا لتحقيق الوكالة، ركزت الغارات الإيرانية في البداية على حظائر الطائرات وأنظمة الإنذار المبكر، ثم توسعت لتشمل استهداف المستودعات والمنشآت العسكرية وغيرها من المرافق.



وأبلغ مسؤولون إقليميون الوكالة بأن ، ردا على هذه الغارات، سحبت جزءا كبيرا من أصولها العسكرية من ، بما في ذلك الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي والاتصالات.



وذكرت الوكالة أن "سنتكوم" امتنعت عن التعليق على حجم الأضرار التي لحقت بقواعدها العسكرية أو معداتها لأسباب أمنية. مع ذلك، صرح المتحدث باسم البنتاغون بأن القوات والقواعد الأمريكية في المنطقة تتمتع بحماية جيدة.



وتأتي نتائج التحقيق في ظل مخاوف من تجدد المواجهة العسكرية بين وطهران، بعد التجديد النصفي في 3 ، وسط تساؤلات بشأن تكلفة إعادة بناء المنشآت المتضررة ومدى قدرة القواعد الأمريكية في المنطقة على تحمل جولة جديدة من الهجمات.