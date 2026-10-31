ترامب يتحدث عن ملايين الأصوات "غير القانونية" في كاليفورنيا

وكتب ، في منشور على منصته "تروث سوشيال" السبت، أن بيل إيسايلي، الذي وصفه بالقائم بأعمال الفيدرالي للمنطقة الوسطى من ، اكتشف "20 ألف صوت غير قانوني، وربما مئات الآلاف أو حتى الملايين".وأشاد ترامب بجهود إيسايلي، معربا عن استيائه من رفض القضاء الاستجابة لمطالب ، وتساءل: "لماذا يرفضون تصحيح التزوير الانتخابي؟"، مؤكدا مواصلة جهوده لمكافحة ما يعتبره مخالفات انتخابية، على حد قولهوتعود القضية إلى دعوى رفعتها وزارة العدل الأمريكية في 15 أكتوبر، قالت فيها إن السلطات الفيدرالية حددت أكثر من 20 ألف شخص مسجلين للتصويت في كاليفورنيا، قد لا يحملون الجنسية الأمريكية.وبموجب قوانين كاليفورنيا، ترسل بطاقات الاقتراع بالبريد تلقائيا إلى جميع الناخبين المسجلين. وتطالب بفصل البطاقات المرتبطة بالأسماء المشكوك فيها، والتحقق من جنسية أصحابها قبل احتساب الأصوات.وفي 19 أكتوبر، أعلنت وزارة العدل توجيه اتهامات إلى 28 أجنبيا في قضايا تتعلق بالتسجيل والتصويت بصورة غير قانونية، مؤكدة أن أسماء المتهمين واردة ضمن القائمة التي قدمتها إلى سلطات الولاية.لكن قاضيا فيدراليا رفض الطلب العاجل للإدارة في 28 أكتوبر، قبل أن تؤيد الفيدرالية للدائرة التاسعة، في 30 أكتوبر، رفض عزل البطاقات، معتبرة أن الإجراء قد يحرم ناخبين مؤهلين قانونيا من حقوقهم الانتخابية ويعطل عملية فرز الأصوات.وتأتي هذه التطورات قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في 3 ، والتي ستحدد السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.