بعد فوزها بـ19 مقعدا.. الأحزاب العربية تستعد للإطاحة بنتنياهو

وأظهرت نتائج انتخابات 27 أكتوبر حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدا مقابل 48 للمعارضة بقيادة الأسبق ، فيما حصدت القائمة المشتركة 11 مقعدا وحزب "رعام" مقاعد، وبذلك يستطيع المعسكر المناهض لنتنياهو بلوغ 67 مقعدا بدعم عربي، متجاوزا عتبة الأغلبية البالغة 61 مقعدا من أصل 120.وقال ، مساواة والمرشح السابق للقائمة المشتركة، وفق صحيفة "تلغراف" البريطانية، إنه يتوقع أن توصي القائمتان العربيتان الرئيس هرتصوغ بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، مع احتمال اعتراض نواب الثلاثة، وشدد على استعداد الأحزاب العربية للتفاوض، متوقعا أن تبدأ الاتصالات بصورة غير معلنة.وعزز النائب أحمد الطيبي هذا التوجه، معلنا استعداد القائمة المشتركة لدعم حكومة بديلة من خارج الائتلاف، دون تولي حقائب وزارية، وقال إن الأحزاب العربية تريد المساعدة في إسقاط الحكومة الحالية، مضيفا: "من دون الأحزاب العربية لن يحدث تغيير"، وأبدى حزب "رعام" بقيادة استعداده للمشاركة في الحكومة.لكن الطريق إلى إطاحة نتنياهو ليس معبدا، إذ يرفض قادة في المعارضة الصهيونية الاعتماد على الأحزاب العربية، وحدد آيزنكوت أربعة شروط للشركاء المحتملين: "الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ديمقراطية ليبرالية تضمن المساواة، والالتزام بوثيقة استقلالها، وأداء أو الوطنية أو المدنية، والاعتراف بحماس تنظيما إرهابيا وضرورة تفكيك قدراتها العسكرية وسلطتها في غزة".واعتبر فرح الشروط محاولة لإحراج الأحزاب العربية، داعيا إلى التفاوض بشأن المساواة القانونية وإتاحة مؤسسات الخدمة المدنية للعرب، ورغم استعداده للحوار، شكك في إمكان التوصل إلى ائتلاف مشترك بسبب رفض اليمين.