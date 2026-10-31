الشرطة البريطانية تعتقل 139 شخصا باحتجاج أمام السفارة الأمريكية

وتجمع مئات المتظاهرين، أمام في جنوب ، دعما لـ"فلسطين أكشن" واحتجاجا على تحركات وإسرائيل في الشرق الأوسط.وحذرت الشرطة من أنها ستعتقل المشاركين في هذا الاحتجاج غير القانوني، وقالت شرطة : "تم اعتقال 139 شخصا حتى الآن، وضباط إنفاذ القانون في الموقع يواصلون عمليات الاعتقال".وتزامن الاحتجاج في لندن مع وقفة احتجاجية دعما لـ"فلسطين أكشن" خارج مقر في إدنبرة، عاصمة اسكتلندا، بعد ظهر يوم السبت، غير أن الشرطة لم تعتقل أيا من المشاركين في الوقفة.وقال متحدث باسم الشرطة للصحفيين إن "التحقيقات جارية لتحديد هوية الأشخاص الذين شوهدوا وهم يرتدون قمصانا تظهر دعمهم منظمة محظورة، ويحملون لافتات مؤيدة للحركة "(فلسطين أكشن) .وتسبق هذه الاحتجاجات جلسة المحكمة الأعلى في لندن في الرابع من للنظر في دعوى استئناف أنصار "فلسطين أكشن" قرار القاضي بإدراج المنظمة في قائمة "المنظمات الإرهابية" المحظورة في يونيو عام 2025.