روسيا: زيادة عدد حالات ترحيل الأجانب بنسبة 50%

وقال مدير الهيئة الفيدرالية للمحضرين القضائيين دميتري أريستوف في مقابلة مع وكالة "تاس" نشرت اليوم الأحد: "خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، قام مسؤولو دائرة المحضرين الفيدرالية الروسية بترحيل 63.5 ألف من المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية إلى خارج أراضي ، وهو ما يزيد 1.5 مرة عما كان عليه المؤشر خلال الفترة المماثلة من عام 2025".وكانت تقارير سابقة أفادت بأن 16 ألف أجنبي رحلوا من وحدها خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد مخالفتهم قواعد الدخول أو نظام الإقامة في روسيا، ما يمثل نسبة 36% من إجمالي حالات الترحيل من البلاد.وعلى مدار عام 2025 بأكمله، تم طرد نحو 64 ألف أجنبي من روسيا، بعد أن كان الرقم عند حولي 87 ألفا في عام 2024، ونحو 44 ألفا في عام 2023. وخلال الفترة بين عامي 2017 و2023، رُحّل من روسيا ما مجموعه حولي 200 ألف أجنبي خالفوا التشريعات المتعلقة بالهجرة أو العمل.