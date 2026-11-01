هجوم بأجسام مجهولة يستهدف ناقلة غاز قطرية في مياه الخليج

وذكرت «قنا»، نقلاً عن بيان للشركة المشغلة للسفينة، أن الناقلة تعرضت للهجوم أثناء إبحارها في ، من دون أن توضح طبيعة الأجسام المستخدمة أو الجهة المسؤولة عن الحادث.وأكدت الشركة أن جميع أفراد الطاقم لم يصابوا بأذى، وأن الحادث لم يسفر عن أي تأثير على البيئة.ويأتي الحادث في ظل استمرار القيود التي تفرضها على حركة الملاحة عبر الاستراتيجي، منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط مع بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية على في 28 شباط الماضي.وتطالب القوات الإيرانية السفن باستخدام مسار محدد لعبور المضيق، والتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، فيما تصف القريب من السواحل العُمانية بأنه غير مصرح به.