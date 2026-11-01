إيران تتوعّد بردّ «حاسم ومؤثر» على أي اعتداء يستهدف أمنها

ونقلت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية عن وإسناد القوات المسلحة، مهرداد أخلاقي، قوله إن بلاده تتابع بحزم تنفيذ استراتيجية الرد على أي تهديد، في أي نقطة ومن دون قيود جغرافية.وأضاف أخلاقي أن تلقت بدقة واهتمام التوجيهات والأوامر الاستراتيجية الصادرة عن للقوات المسلحة، آية الله مجتبى ، والتي رسمت خارطة الطريق والتوجه الاستراتيجي للمنظومة الدفاعية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً التزام الوزارة بتحويل تلك التوجيهات إلى إنجازات ميدانية ملموسة.وأشار إلى أن الوزارة ستسخّر جميع قدراتها التنظيمية والصناعية والتكنولوجية، بالاستعانة بالخبراء والشركات القائمة على المعرفة، وبالتنسيق مع والقوات المسلحة، بهدف تعزيز الجهوزية والاقتدار الوطني.واختتم وزير الدفاع الإيراني بالتحذير من أن أي اعتداء سيواجه برد حاسم، مؤكداً أن بلاده لن تُفاجأ أمام التهديدات، ولن تتوقف أمام الضغوط، ولن تتردد في صون أمنها واستقلالها وسلامتها الإقليمية.