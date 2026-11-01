تصعيد ميداني في اليمن.. الحوثيون يتقدمون في لحج والقوات الحكومية تتراجع وترفض القتال

وأوضحت المصادر في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز"، وتابعتها ، أن القيادتين العسكرية والسياسية في مأرب وصعدة بررتا موقفهما بعدم توافر الإمكانيات العسكرية اللازمة لمواجهة الحوثيين.وتُعد مأرب معقلاً رئيسياً للقوات الحكومية المحسوبة على حزب الإصلاح، الذي يُعد فرعاً لتنظيم في ، كما تمثل المحافظة مركز الثقل العسكري والسياسي للتنظيم.في محافظة لحج، سيطرت جماعة الحوثيين على سوق الربوع وجبل إراف وقلعة المقاطرة التاريخية، إلى جانب عدد من التلال الجبلية الأخرى في مديرية المقاطرة، عقب مواجهات مع القوات الحكومية التي انسحبت إلى مركز المديرية.