مفاوضات الدوحة في يومها الثالث.. هل تنجح الوساطة قبل عودة المواجهة؟

ونقلت رويترز عن مسؤول، أن الوساطة القطرية بدأت بمحادثات في يوم الجمعة، قبل انتقالها إلى السبت، مشيراً إلى أن الاتصالات تُنسق بالتوازي مع .وقال الرئيس الأمريكي إن بلاده لن تشن هجمات جديدة على قبل الانتخابات، وإن المحادثات مثمرة، لكنه لم يستبعد استئناف العمليات العسكرية .وفي المقابل، توعدت إيران بالرد على أي هجمات جديدة باستهداف مواقع أمريكية وإسرائيلية في دول مجاورة، فيما أمر المرشد السيد مجتبى القوات المسلحة بالتأهب، وأعلن الجيش اتخاذ خطوات لتعزيز جاهزيته.