ترامب: هناك أمور لم تحسم بعد في إيران

جاء ذلك في تصريحات نقلتها شبكة نيوز، تزامناً مع قيادة لمفاوضات غير مباشرة بين امريكا وايران لانهاء الحرب.وكان قد توعد الإيراني مهرداد أخلاقي في وقت سابق اليوم برد "متناسب وحاسم ومؤثر" على أي هجوم يستهدف بلاده. وقال "من يطلقون التهديدات لن يكونوا قادرين على تحديد حجم الرد الإيراني وتوقيته وعواقبه".