السعودية تعلن اعتراض مسيرة وصاروخ بالمنطقة الجنوبية

وأوضح الناطق باسم الوزارة اللواء أن "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه ".وأضاف في تغريدة عبر منصة إكس أنه جرى "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية".وفي وقت سابق، كشفت ، الأحد، عن تنفيذها ما وصفتها بعملية نوعية لتحييد مصادر دعم المجهود الحربي لجماعة الحوثيين في .