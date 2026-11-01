فرنسا.. استئناف إغلاق المدارس الثانوية اعتباراً من الاثنين

وقال قائد مجموعة “ليسييان”، سورزا، إن التحرك سيشهد زخماً أكبر اعتباراً من الثلاثاء، مشيراً إلى أن بعض المدارس ستُغلق منذ الاثنين بالتزامن مع عودة التلاميذ من عطلتهم المدرسية.وانتقد سورزا إصلاحات حكومية تتعلق بالتوجيه الجامعي وتقليص أعداد التلاميذ في الصفوف، معتبراً أنها لا تعالج نقص الفرص في ولا تشمل جميع المراحل العمرية.وكانت قد شهدت، السبت، تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف من التلاميذ والطلاب، في ثالث موجة احتجاجات خلال عطل نهاية الأسبوع.