استهداف سفينة بمقذوف في مضيق هرمز

أعلنت هيئة بحرية بريطانية، الأحد، عن تعرض سفينة للاستهداف بمقذوف في .

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وقالت الهيئة، "تلقينا بلاغا عن واقعة داخل ". وأضافت "قبطان سفينة تجارية أبلغ بأن سفينة أخرى تعرضت للاستهداف بمقذوف مجهول". ويأتي هذا في ظل تزايد التوترات الأمنية في مضيق هرمز، حيث شهدت الأشهر الأخيرة حوادث استهداف لناقلات نفط، وتثير هذه الحوادث مخاوف متجددة بشأن سلامة الملاحة التجارية في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.