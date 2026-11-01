إيران: نطاق الردع أعيد تعريفه ليتجاوز الإطار الإقليمي

أكد مستشار المرشد الأعلى الإيراني مجتبى ، أن العقيدة الدفاعية الإيرانية تشهد تحولا متسارعا، مشيرا الى أن جغرافية التهديد لم تعد تفرض بالضرورة جغرافية الرد.

وأضاف أن "إعادة تعريف نطاق الردع تجاوزت الإطار الإقليمي ولم يعد مصدر التهديد أو نطاقه أو مكانه يشكل قيدا على حسابات الردع لدى .

وتأتي التصريحات بعد صدور توجيهات المرشد الإيراني مجتبى إلى كبار قادة القوات المسلحة، أمرهم فيها بالاستعداد للرد الفوري على أي تهديد عسكري دون التقيد بنطاق جغرافي محدد.



وشملت التوجيهات تحديث قائمة الأهداف العسكرية المحتملة لتضم الأصول الأمريكية والإسرائيلية التي تستطيع القوات الإيرانية الوصول إليها، في ظل مخاوف من تجدد المواجهة العسكرية مع .