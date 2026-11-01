بعد مكالمة بشأن إيران.. تقرير يكشف خلاف ترامب ونتنياهو

وبحسب الموقع، يضغط نتنياهو على لشن ضربة عسكرية على فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء، بينما يفضل الرئيس الأميركي، في الوقت الراهن، إتاحة المجال للمفاوضات، وهو ما يثير قلق الإسرائيلي.ووصف المصدر الإسرائيلي المكالمة بأنها "صعبة"، فيما وصفها المصدر الأميركي بأنها "مباشرة".وأشار "أكسيوس" إلى أن ترامب يسلك مسارين متوازيين وهما محاولة التوصل إلى اتفاق لإعادة إطلاق المحادثات، والاستعداد لاحتمال استئناف عمليات قتالية واسعة بعد الانتخابات.وفي إطار المسار الدبلوماسي، أرسل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الأسبوع الماضي، رسالة إلى المسؤول الإيراني بشأن إمكانية استئناف المفاوضات، في أرفع مستوى من التواصل بين البلدين منذ أشهر، وفق التقرير.وقال ترامب للصحفيين، السبت، إن المفاوضات مع إيران "تسير على ما يرام"، مؤكدا أنه "ليس في عجلة من أمره"، وأضاف أن الإيرانيين يرغبون في إبرام اتفاق، لكنه شكك في مدى التزامهم، قائلا إنهم "يبرمون صفقة ثم يتراجعون عنها".وفي الوقت نفسه، أشار ترامب إلى أن لا تزال بحاجة إلى التعامل مع موقع أو موقعين نوويين في إيران، مؤكدا امتلاكها خطة لتنفيذ ذلك بسرعة.وقال: "يمكننا فعل ذلك في غضون 10 دقائق. لدينا خطة لذلك"، مشيرا إلى موقع "بيك آكس" النووي المشتبه به داخل جبل.وتزامنت هذه التطورات مع اجتماعات عقدها وسطاء قطريون مع مسؤولين إيرانيين، الأحد، لليوم الثالث على التوالي، سعيا للتوصل إلى اتفاق يعيد إطلاق المفاوضات المباشرة بين وطهران.