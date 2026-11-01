مصر تحسم موقفها من إرسال قواتها الى اليمن

وقال ، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد، إن تعمل على تحقيق التهدئة في والعودة إلى التفاهمات السابقة، معربا عن أمله في أن تشهد الأيام المقبلة تغليب صوت العقل واستئناف المفاوضات.وأضاف أن القاهرة تكثف اتصالاتها مع وواشنطن والرياض، لمنع التصعيد العسكري، مشيرا إلى وجود تحركات دبلوماسية بالتنسيق مع دول وتركيا وباكستان لخفض حدة التوتر في المنطقة.وجاءت تصريحات وزير الخارجية بعد موافقة يوم الاثنين الماضي خلال جلسة سرية، على تفويض رئيس الجمهورية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة والدفاع عنها.وكان السيسي قد أكد في تصريحات خلال مشاركته في " مصر 2026"، أن الجهد العسكري المصري مخصص للدفاع عن أراضي المملكة العربية ، ولا يشمل شن هجوم على اليمن.