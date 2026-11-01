ترأمب يتحدث عن إيران: أحاول العثور على شخص للتفاوض معه

وقال في كلمة له، "أحاول العثور على شخص للتفاوض معه في لكن لا أحد يريد تولي الرئاسة".

الى ذلك، قال ترامب " والصين تتجسسان على لكن ترد بالمثل"، مضيفا "الحزب الديمقراطي رشح في ولايات عدة أشخاصا متطرفين".

ويأتي هذا في ظل تصاعد النزاع بين إيران والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من شبه توقف لحركة الملاحة عبر ، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.



وأدت اضطرابات حركة الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الوقود في معظم دول العالم، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.