بيونغ يانغ: المناورات الأمريكية الكورية بروفة لحرب نووية ضدنا

ونقلت الوكالة عن سيك، نائب رئيس إحدى إدارات لحزب العمال الكوري، قوله: إن "التدريبات العسكرية التي تحمل اسما رمزيا عدوانيا هي أقذر بروفة لحرب نووية تستهدف استخدام الأسلحة النووية ضد جمهورية الديمقراطية الشعبية".وأضاف أن هذه تؤكد استمرار مساعي إلى "خنق" كوريا الشمالية باستخدام الأسلحة النووية، محذرا من أن التهديدات الموجهة إلى بلاده تتصاعد يوما بعد يوم.وكانت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية قد أفادت في 29 أكتوبر الماضي، نقلا عن مسؤولين عسكريين، بأن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أجرتا مناورات القيادة والأركان "آيرون ميس" في مقر هيئة الأركان المشتركة بسيئول خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر.