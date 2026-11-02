توقعات بضربة نووية اميركية على ايران

وكتب على منصة "إكس": "تحت ضغط نتنياهو، قد تشن ضربة نووية على في غضون عدة أيام".وحدد الصحافي هدفا محتملا للضربة هو جبل الفأس (بيكاكس)، حيث قد تكون إيران استأنفت، وفقا لمزاعم الاستخبارات الإسرائيلية، برنامج تخصيب اليورانيوم.وشدد كارلسون على أنه لا يوجد سلاح قادر على اختراق المنشأة التي تبلغ سماكة حمايتها نحو 100 متر، ولذلك فإن "الخيار الوحيد هو ضربة نووية".ووفقا له، فإن نتنياهو يسعى إلى ذلك بإصرار بسبب وضع سياسي هش بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في . ونقل عن أحد المصادر المطلعين قوله: "يتصل نتنياهو) بترامب يوميا بشأن هذا الأمر".وأشار الصحافي إلى أن على ما يبدو لم يتخذ بعد قرارا بشأن الضربة المحتملة، وأنه يجري مشاورات مع مستشاريه، بمن فيهم نائب الرئيس جي دي فانس ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، وهم لا يزالون يميلون إلى إبرام اتفاق مع إيران.وكانت إيران قد أعلنت مرارا في وقت سابق أن تصريحات ترامب عن منشأة نووية جديدة مزعومة للجمهورية لا أساس لها.