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دولة عربية تحرم شراء ملابس "نايكي"
دوليات
2026-11-02 | 01:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,401 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أصدرت دار الإفتاء
الليبية
فتوى بعدم جواز شراء ملابس تحمل علامة "نايكي" الرياضية أو ارتدائها، بسبب دعم الشركة لإسرائيل، وكون شعارها يرمز إلى آلهة النصر في الميثولوجيا
اليونانية
.
وأوضحت اللجنة، في فتوى نشرتها دار الإفتاء الأحد، أنها تلقت سؤالا بشأن حكم ارتداء ملابس شركة "
نايكي
" (Nike)، بالنظر إلى أن اسمها كلمة إغريقية تعني "آلهة النصر"، وهو الاسم الذي تحمله علامتها التجارية.
وقالت اللجنة إن الشركة أوضحت في مذكرات مؤسسها الأول أن تصميم الشعار مستوحى من أجنحة آلهة النصر
اليونانية
، معتبرة أن شراء الملابس التي تحمل هذا الشعار بغرض ارتدائها وإشهارها يعد إشهارا لرموز مرتبطة بالشرك، وهو ما لا يحل، وفق تعبيرها.
وأضافت اللجنة أن "نايكي" من الشركات الداعمة لإسرائيل، مشيرة إلى أن مقاطعة الشركات الداعمة لها واجبة، استنادا إلى بيان سابق لمجلس البحوث والدراسات
الشرعية
التابع لدار الإفتاء، صدر في 5
نوفمبر
2023، بشأن مقاطعة الدول والشركات المساندة لإسرائيل في عدوانها على
غزة
.
ودعا البيان
المسلمين
، سواء كانوا تجارا أو مستهلكين، إلى مقاطعة منتجات الشركات الغربية الداعمة لإسرائيل، مؤكدا عدم جواز بيع أو شراء السلع التي يمكن الاستغناء عنها، ولا سيما الكماليات، من تلك الشركات، على خلفية مشاركتها في الحرب على غزة وقتل المدنيين الأبرياء.
واختتمت
لجنة الفتوى
دعوتها بمطالبة المسلمين بالتوقف عن ارتداء العلامة التجارية "نايكي" أو بيع منتجاتها وشرائها، معتبرة ذلك من باب الاعتزاز بالدين ونصرة الفلسطينيين ومواجهة الأعداء.
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