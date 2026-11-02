طهران تختصر مقترحها لواشنطن وتؤكد إمكانية تنفيذه خلال يومين

وقال المتحدث باسم الوزارة، بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن بلاده اختصرت المقترح الذي قدمته، بما يجعله قابلاً للتنفيذ خلال يومين، مبيناً أن شرط لمواصلة المفاوضات لا يزال قائماً، ويتمثل في طرح الأيام السبعة.وأضاف بقائي أن قرار الرد على رسالة نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، يعود إلى أمين الإيراني، ، لافتاً إلى استمرار تبادل الرسائل مع ، وأن نائب وزير الخارجية غريب آبادي زار لتسهيل هذه العملية.وأشار إلى وجود فرصة لتنفيذ المقترح الإيراني خلال الأيام القليلة المقبلة، مشدداً على أن مقترح بلاده المكون من سبع خطوات يمثل أساس الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.