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طهران تختصر مقترحها لواشنطن وتؤكد إمكانية تنفيذه خلال يومين
دوليات
2026-11-02 | 03:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
356 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أكدت
وزارة الخارجية الإيرانية
، اليوم الاثنين، أن
المجلس الأعلى للأمن القومي
يتولى إدارة المسار الدبلوماسي والمفاوضات مع
الولايات المتحدة
، مشيرة إلى أن
محمد باقر قاليباف
لا يزال يرأس الوفد الإيراني المفاوض.
وقال المتحدث باسم الوزارة،
إسماعيل
بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن بلاده اختصرت المقترح الذي قدمته، بما يجعله قابلاً للتنفيذ خلال يومين، مبيناً أن شرط
طهران
لمواصلة المفاوضات لا يزال قائماً، ويتمثل في طرح الأيام السبعة.
وأضاف بقائي أن قرار الرد على رسالة نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، يعود إلى أمين
المجلس الأعلى للأمن القومي
الإيراني،
محسن رضائي
، لافتاً إلى استمرار تبادل الرسائل مع
الولايات المتحدة
، وأن نائب وزير الخارجية غريب آبادي زار
الدوحة
لتسهيل هذه العملية.
وأشار إلى وجود فرصة لتنفيذ المقترح الإيراني خلال الأيام القليلة المقبلة، مشدداً على أن مقترح بلاده المكون من سبع خطوات يمثل أساس الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
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وزارة الخارجية الإيرانية
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وزارة الخارجية
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المجلس الأعلى
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