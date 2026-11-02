الصين تدعو إيران إلى حل الخلافات سياسياً وتحذر من العودة للمواجهة العسكرية

وقالت ، في بيان، إن بحث مع مساعد أمين الإيراني ، خلال لقاء في ، التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.وأكد وانغ دعم بلاده لإيران في حماية سيادتها الوطنية وأمنها، واستعداد بكين للتعاون مع لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية.