ترامب: سأغادر منصبي رغم الدعم الواسع

وقال في مقابلة مع صحيفة " بوست" إنه سيغادر المنصب، مضيفا: "نعم، سأرحل. كنت سأرشح نفسي مجددا بكل سرور لو أتيحت لي الفرصة" ولكن القانون صارم جدا.وتابع: "كنت سأرشح نفسي بكل سرور. أجروا مؤخرا استطلاعا للرأي تجاوزت فيه الجميع بفارق كبير".وأشار إلى أن أمامه عامين آخرين في المكتب البيضاوي وقال إنه يمكن إنجاز الكثير خلال هذه الفترة.وكان ترامب قد شغل منصب رئيس من عام 2017 إلى عام 2021. وفي 2024، فاز مجددا في الانتخابات الرئاسية، وتولى منصبه في 20 يناير 2025 ليصبح الرئيس الـ 47 للبلاد.ووفقا للتعديل الـ 22 لدستور الولايات المتحدة، لا يجوز انتخاب أي شخص رئيسا أكثر من مرتين.ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2028. وكان ترامب قد لمح سابقا إلى إمكانية ترشحه لولاية ثالثة، قائلا إن "هناك طرقا" تتيح له الترشح.