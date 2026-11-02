إيران تعلن مغادرة وفدها محادثات الدوحة ومسودة اتفاق مع واشنطن "قيد التداول"

ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، عن المسؤول المطلع على المحادثات قوله إن الوفد الإيراني غادر يوم الأحد، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مسودة المقترح أو موعد الاجتماع المحتمل.وفي السياق، قال المتحدث باسم ، بقائي، إن المحادثات تستند إلى خطة من سبع خطوات وضعتها في أيلول الماضي، وتهدف إلى إعادة فتح وإنهاء الحصار البحري الأميركي المفروض على ، مشيراً إلى أن بلاده ترى إمكانية تنفيذ المقترح خلال فترة زمنية أقصر بموجب أي اتفاق محتمل.وأضاف بقائي أن نائب زار الدوحة لتسهيل تبادل الرسائل مع عبر الوسطاء القطريين، مؤكداً أن المطالب الإيرانية عُرضت بوضوح.وشدد على أن التوصل إلى اتفاق نهائي وإعادة فتح مضيق هرمز وتأمينه يتطلبان إنهاء الحصار البحري الأميركي واحترام مطالب طهران وتلبية ما وصفه بالمتطلبات المشروعة لإيران.وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية وسط مخاوف من تجدد التصعيد بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي المقررة الثلاثاء، إذ قال بقائي، رداً على سؤال بشأن انعكاس الانتخابات على موقف طهران، إن إيران لا تتوقع أن تؤدي إلى ولادة "أميركا جديدة".وكان الرئيس الأميركي قد أعلن أن لن تشن هجمات جديدة على إيران قبل الانتخابات، ووصف المحادثات مع طهران بأنها مثمرة، لكنه لم يستبعد تنفيذ عمليات عسكرية إضافية.