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إيران تعلن مغادرة وفدها محادثات الدوحة ومسودة اتفاق مع واشنطن "قيد التداول"
دوليات
2026-11-02 | 05:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
355 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أعلن مسؤول إيراني أن الوفد المفاوض لبلاده غادر العاصمة القطرية
الدوحة
، عقب محادثات مع الوسطاء القطريين بشأن إنهاء الحرب مع
الولايات المتحدة
، مؤكداً أن المغادرة لم تكن نتيجة صعوبات في المفاوضات، بالتزامن مع تداول مسودة مقترح للتوصل إلى اتفاق بين
طهران
وواشنطن، واحتمال عقد اجتماع متابعة.
ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، عن المسؤول المطلع على المحادثات قوله إن الوفد الإيراني غادر
الدوحة
يوم الأحد، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مسودة المقترح أو موعد الاجتماع المحتمل.
وفي السياق، قال المتحدث باسم
وزارة الخارجية الإيرانية
،
إسماعيل
بقائي، إن المحادثات تستند إلى خطة من سبع خطوات وضعتها
طهران
في أيلول الماضي، وتهدف إلى إعادة فتح
مضيق هرمز
وإنهاء الحصار البحري الأميركي المفروض على
إيران
، مشيراً إلى أن بلاده ترى إمكانية تنفيذ المقترح خلال فترة زمنية أقصر بموجب أي اتفاق محتمل.
وأضاف بقائي أن نائب
وزير الخارجية الإيراني
كاظم غريب آبادي
زار الدوحة لتسهيل تبادل الرسائل مع
واشنطن
عبر الوسطاء القطريين، مؤكداً أن المطالب الإيرانية عُرضت بوضوح.
وشدد على أن التوصل إلى اتفاق نهائي وإعادة فتح مضيق هرمز وتأمينه يتطلبان إنهاء الحصار البحري الأميركي واحترام مطالب طهران وتلبية ما وصفه بالمتطلبات المشروعة لإيران.
وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية وسط مخاوف من تجدد التصعيد بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي المقررة الثلاثاء، إذ قال بقائي، رداً على سؤال بشأن انعكاس الانتخابات على موقف طهران، إن إيران لا تتوقع أن تؤدي إلى ولادة "أميركا جديدة".
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
قد أعلن أن
الولايات المتحدة
لن تشن هجمات جديدة على إيران قبل الانتخابات، ووصف المحادثات مع طهران بأنها مثمرة، لكنه لم يستبعد تنفيذ عمليات عسكرية إضافية.
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