هجوم الكتروني يحول ثلاجات المتاجر الأوروبية إلى أفران

وامتدت الهجمات إلى سلاسل تجارية كبرى في عدة دول أوروبية، بينها السويد وبلجيكا وأيرلندا، إذ ارتفعت درجات حرارة بعض التبريد إلى 55 درجة مئوية.وفي ، تضرر نحو 40 متجرا تابعا لسلسلة "ديلهايز"، إضافة إلى 15 متجرا لـ" " في إقليمي ووالونيا، فيما تأثرت أنظمة التبريد في 13 متجرا تابعا لشركة "موسغريف"، المالكة لسلسلة "سوبرفالو" الأيرلندية.وفي السويد، تعرضت ثلاجات ومجمدات في 7 متاجر تابعة لسلسلة "كوب" للاختراق، إلى جانب 4 متاجر على الأقل من سلسلة "إيكا".وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن تمكنوا من التلاعب بإعدادات أنظمة التبريد، فيما أوضحت شركة "سابكوبل" البلجيكية المتخصصة في معدات التبريد أن المهاجمين استهدفوا وضع إزالة الجليد، ما أدى إلى ارتفاع سريع في درجات الحرارة.وأشارت الشركة إلى أن معالجة الأضرار تطلبت تدخلا فنيا مباشرا وتحديثات برمجية، فيما رفع للأمن السيبراني تصنيف الهجوم إلى حادث وطني، وبدأت والاستخباراتية تبادل المعلومات للتحقيق في ملابساته.ولا تزال هوية الجهة المسؤولة عن الهجمات مجهولة، فيما تأتي هذه التطورات بعد هجمات مماثلة استهدفت مئات المتاجر الفرنسية الشهر الماضي، ووصلت خلالها درجات الحرارة في إحدى الثلاجات المخترقة إلى 80 درجة مئوية.وحذر خبراء الأمن السيبراني من تزايد مخاطر استهداف الأنظمة الصناعية والتشغيلية، ولا سيما تلك التي تعتمد على برمجيات قديمة واتصالات غير مؤمنة.وفي هذا السياق، قال ، الرئيس التنفيذي لشركة "دراجوس" المتخصصة في الأمن السيبراني، إن نماذج اللغة الكبيرة سهلت على القراصنة الوصول إلى الخبرات والأدوات اللازمة لاستهداف أجهزة ومواقع متعددة في وقت واحد، معتبرا أن اتساع نطاق هذه الهجمات يمثل تطورا جديدا في مجال الاختراقات الإلكترونية.