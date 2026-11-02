بزشكيان: المرشد الأعلى منح الحكومة صلاحيات حل الأزمات

وشدد بزشكيان على أن إلى الحرب لا يخدم مصالح أي طرف، وأن الأعداء لن يتمكنوا من إجبار على الاستسلام عبر هذا المسار.وفي تصريحات صحفية، أشار بزشكيان إلى أن طهران تسعى جاهدة لتسوية الملفات العالقة عبر الحوار، وقد حظيت الحكومة في هذا الإطار بدعم وتفويض من للتصرف في هذا الإطار.كما حذر الرئيس الإيراني من مغبة التصعيد العسكري، مؤكدا أن "الحرب لا تصب في مصلحة أي جهة، ولن يتمكن الأعداء من إجبارنا على الاستسلام عبر هذا المسار".واختتم بزشكيان تصريحاته بالتشديد على موقف طهران الحازم، قائلا: "سنقف بقوة وحزم في مواجهة الأكاذيب التي يروج لها العدو، ومطالبه المفرطة التي تتنافى مع منطق الدولة وسيادتها".وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، تتواصل الجهود الدبلوماسية لتسوية الملف، حيث أفادت وكالة "رويترز" بأن وسطاء قطريين عقدوا اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين يوم الأحد لليوم الثالث على التوالي .وأوضحت مصادر مطلعة على المحادثات أن المفاوضين الإيرانيين غادروا يوم الأحد، ليس بسبب أي صعوبات، بل في ظل تداول مسودة مقترح جديد وإمكانية عقد اجتماع لمتابعة ذلك قريبا.ومن جانبه، أكد المتحدث باسم بقائي، الاثنين، أن تبادل الرسائل لا يزال ساريا، مشددا على أن "الكرة الآن في الملعب الأمريكي".يذكر أن رئيس قالیباف يقود هذه المفاوضات، تحت إشراف مباشر من الأعلى.وفي المقابل، تتصاعد لهجة الضغط من الجانب الآخر، حيث نقل تقرير لموقع كلاش ريبورت" عن الرئيس الأمريكي تحذيره بأن إيران "إما أن تبرم اتفاقا، أو سننهي الأمر".كما ذكرت وكالة "أكسيوس" أن الإسرائيلي حث ترامب خلال مكالمة هاتفية وصفت بـ"الصعبة"، على شن ضربات ضد إيران عقب انتخابات التجديد النصفي.