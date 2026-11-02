ترامب: لم نوجه الضربة القاضية لإيران وقد نضطر لإنهاء الأمر عسكرياً

وقال في تصريحات، إن ترغب في التوصل إلى اتفاق مع ، مضيفاً: "لم نوجه الضربة القاضية لإيران حتى الآن لأنها تريد التفاوض معنا".وأشار إلى أن الإيرانيين يواصلون الحديث عن المفاوضات، لكنه لم يستبعد إلى الخيار العسكري، قائلاً إن واشنطن قد تضطر في مرحلة ما إلى إنهاء الأمر عسكرياً.وأضاف ترامب أن إيران تعاني أزمة كبيرة، مدعياً أنها لم تعد قادرة على دفع رواتب قواتها العسكرية، مؤكداً أن بلاده ستراقب إمكانية التوصل إلى اتفاق مع .