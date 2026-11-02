طهران تتحدث عن "الرسائل المنقولة" إليها عبر وسطاء

وجاء تصريح النائب الأول للرئيس الإيراني خلال كلمة في مؤتمر "شاستا" لرواد الابتكار، حيث ذكر عارف أنه "حين كانت تثار تساؤلات في السنوات الأولى التي تلت الإسلامية حول ضرورة الاستيلاء على وكر التجسس (السفارة الأمريكية)، أصبح هناك اليوم إجماع على صواب ذلك المسار".وصرح النائب الأول بأن "هدف كان استقطاب الثورة واستمالتها وإحكام السيطرة عليها ووضعها تحت وصايتها، وهي فكرة سعت إلى تنفيذها في السنوات الأولى للثورة، لكنها سرعان ما فقدت الأمل في ذلك، بالنظر إلى تجاربها مع الحركات والقفزات والتحولات الثورية الأخرى".وأضاف عارف أن "المحاولة الأولى لأمريكا كانت الاختباء وراء عملائها ومرتزقتها"، مشيرا الى أن "الحرب المفروضة الأولى جاءت في هذا السياق أيضا، إلا أن دور الشباب والشعب الإيراني في مختلف الميادين دفع أمريكا إلى مواجهة نظامنا بشكل مباشر وعلني، بهدف نهائي يتمثل في إسقاطه".واستطرد قائلا: "عدونا لم يحقق أيا من أهدافه في الحربين الأخيرتين"، ولفت إلى أنه "رغم أن أمريكا تواصل يوميا التهديد بأساليب مختلفة انطلاقا من أهدافها ومراعاة للرأي العام الداخلي، فإن الرسائل التي تُنقل بالتزامن إلى عبر الوسطاء تدل على إقرارهم بانتصارنا".