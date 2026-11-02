قتلى وجرحى بإطلاق نار قرب شاطئ في كاليفورنيا

وقال أندي روساس، من مكتب شرطة ، لصحيفة "يو إس إيه توداي"، إن إطلاق النار وقع بعد منتصف الليل بقليل في موس لاندينغ، وهي بلدة تقع على بعد حوالي 18 ميلا شمال شرق .وأغلقت المتنزهات الحكومية والطرق المجاورة وشاطئ موس لاندينغ الحكومي بناء على تعليمات ، وطُلب من السكان تجنب المنطقة.وقالت الشرطة: "لا يوجد أي تهديد مباشر على البلدة".ويتواجد عناصر الشرطة الأمريكية والمحققون في موقع الحادث، بينما لم يكشف مكتب الشرطة عن أي تفاصيل تتعلق بالضحايا أو الأسباب التي أدت إلى إطلاق النار.