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الجامعة العربية تحذر من مساع إسرائيلية لتقسيم الصومال
دوليات
2026-11-02 | 12:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
39 شوهد
أدان أمين عام
جامعة الدول العربية
نبيل فهمي، اليوم الاثنين، التحركات الإسرائيلية لإنشاء تمثيل دبلوماسي في إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، معتبرا أنها تستهدف تقسيم البلاد.
وجاء ذلك في بيان أصدرته
الجامعة العربية
، عقب تقديم السفير الإسرائيلي ميخائيل لوتم أوراق اعتماده إلى سلطات الإقليم الانفصالي في
شمال غرب
الصومال، ووضع حجر الأساس لإنشاء سفارة إسرائيلية في مدينة هرجيسا.
وأكد فهمي أن الخطوتين تمثلان انتهاكا صارخا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، واستمرارا للمساعي التي ترفضها الجامعة عربيا ودوليا لإقامة ترتيبات مع السلطات القائمة شمال البلاد.
وحذر من أن هذه التحركات تهدف إلى تقسيم الصومال واستغلال خلافات أبنائه لتعزيز النفوذ العسكري والسياسي الإسرائيلي قبالة
خليج عدن
.
وشددت الجامعة العربية على أن الإجراءات الإسرائيلية التي وصفتها بغير
الشرعية
لا تغير حقيقة أن إقليم "أرض الصومال" جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، مجددة رفضها أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية للدولة
الصومالية
.
وجددت التذكير بموقف
مجلس الجامعة
في اجتماعه غير العادي يوم 28
ديسمبر
2025، وكذلك اجتماع دورته العادية في سبتمبر 2026، وما تضمنته بياناته من رفض وإدانة للخطوات الإسرائيلية الرامية إلى تقسيم الصومال.
وأكدت الجامعة تضامنها الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية ودعم مؤسساتها الشرعية، محذرة من تداعيات استمرار هذه التحركات على الأمن والاستقرار في
القرن
الإفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن.
وكانت
وزارة الخارجية الإسرائيلية
قد أعلنت، في الأول من
نوفمبر
، أن ميخائيل لوتم قدم أوراق اعتماده إلى رئيس الإقليم
عبد الرحمن محمد
عبد الله خلال مراسم أقيمت الأسبوع الماضي في هرجيسا، أعقبها وضع حجر الأساس للسفارة الإسرائيلية المرتقبة، ولم تعلن موعد افتتاحها.
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