الجامعة العربية تحذر من مساع إسرائيلية لتقسيم الصومال

وجاء ذلك في بيان أصدرته ، عقب تقديم السفير الإسرائيلي ميخائيل لوتم أوراق اعتماده إلى سلطات الإقليم الانفصالي في الصومال، ووضع حجر الأساس لإنشاء سفارة إسرائيلية في مدينة هرجيسا.وأكد فهمي أن الخطوتين تمثلان انتهاكا صارخا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، واستمرارا للمساعي التي ترفضها الجامعة عربيا ودوليا لإقامة ترتيبات مع السلطات القائمة شمال البلاد.وحذر من أن هذه التحركات تهدف إلى تقسيم الصومال واستغلال خلافات أبنائه لتعزيز النفوذ العسكري والسياسي الإسرائيلي قبالة .وشددت الجامعة العربية على أن الإجراءات الإسرائيلية التي وصفتها بغير لا تغير حقيقة أن إقليم "أرض الصومال" جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، مجددة رفضها أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية للدولة .وجددت التذكير بموقف في اجتماعه غير العادي يوم 28 2025، وكذلك اجتماع دورته العادية في سبتمبر 2026، وما تضمنته بياناته من رفض وإدانة للخطوات الإسرائيلية الرامية إلى تقسيم الصومال.وأكدت الجامعة تضامنها الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية ودعم مؤسساتها الشرعية، محذرة من تداعيات استمرار هذه التحركات على الأمن والاستقرار في الإفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن.وكانت قد أعلنت، في الأول من ، أن ميخائيل لوتم قدم أوراق اعتماده إلى رئيس الإقليم عبد الله خلال مراسم أقيمت الأسبوع الماضي في هرجيسا، أعقبها وضع حجر الأساس للسفارة الإسرائيلية المرتقبة، ولم تعلن موعد افتتاحها.