إيران تعلن مقتل "إرهابي" واعتقال آخرين جنوب شرقي البلاد

أعلن الإيراني، الاثنين، عن مقتل "إرهابي" واعتقال آخرين جنوب شرقي البلاد.

وقال ، "مقتل إرهابي واعتقال آخرين قبل تنفيذهم عمليات جنوب محافظة سيستان وبلوشستان".

ويأتي هذا في ظل تصاعد النزاع بين والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من شبه توقف لحركة الملاحة عبر ، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.