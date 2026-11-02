نائب ترامب: لم نحدد مواعيد نهائية لاستئناف توجيه ضربات لإيران

الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الاثنين، أن بلاده لم تحدد مواعيد نهائية لاستئناف توجيه ضربات لإيران.

وقال فانس في كلمة له، "لقد أحرزنا بعض التقدم بشأن وسنرى إن كان بإمكاننا تحقيق المزيد".

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي، "لم نحدد مواعيد نهائية لاستئناف توجيه ضربات لإيران"، كاشفا "يوجد مسار للتوصل إلى اتفاق لكنه يتطلب التزاما إيرانيا بعدم إعادة بناء البرنامج النووي".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، اليوم الاثنين، أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق وقد يحدث ذلك.