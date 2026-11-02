وسطاء قطريون في طهران لإجراء محادثات بشأن اتفاق أمريكي إيراني

وأضاف المسؤول أن النقاشات تتعلق بصيغة لاتفاق أمريكي إيراني كانت محل تفاوض على مدى الأيام الثمانية الماضية.من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي يوم الاثنين، بأن ترغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع، معتقدا أن مثل هذا الاتفاق "يمكن أن يتحقق"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفاد بأن محادثات "مكثفة للغاية" تُجرى عبر وباكستان لتجنب استئناف الأعمال العدائية مع .وقال عراقجي وفق : "نظرا لحساسية وخطورة الوضع الراهن، فإن المشاورات والمداولات مكثفة للغاية".من جانبه، صرّح الرئيس الإيراني بأن المرشد الأعلى مجتبى قد منح الحكومة "صلاحيات معينة" لتيسير المفاوضات، دون تحديد طبيعتها.كما أعلنت يوم الاثنين استعدادها لإعادة فتح في غضون يومين، بدلاً من الأيام السبعة التي كانت مقررة في البداية، شريطة أن تستجيب واشنطن لمطالبها.وتأتي هذه المحادثات الجديدة وسط تصاعد التوترات، حيث لا تستبعد استئناف الضربات على إيران.